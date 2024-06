Résultat des européennes à Dieulefit : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Des indicateurs clés en 2022 avant les élections européennes Marine Le Pen ne finissait pas dans les deux premiers dans à Dieulefit au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 12,32% contre 22,37% pour Emmanuel Macron et 38,84% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second tour de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 70,88% contre 29,12% pour Le Pen. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 7,34%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 46,58% des voix. Le mouvement sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Yannick Jadot à Dieulefit Les résultats de ce dimanche vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait enregistré une petite déculottée aux élections européennes à l'époque localement. La tête de liste RN achevait la campagne troisième, avec 10,87%, en retrait par rapport à Yannick Jadot avec 27,61% et Nathalie Loiseau avec 22,84%.

11:45 - Dieulefit : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment les habitants de Dieulefit peuvent-ils peser sur les résultats des élections européennes ? Dans la ville, 21% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 43,3% de plus de 60 ans. La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2119,86 euros par mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 625 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,79%) et le nombre de résidences HLM (7,33% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 18,77%, comme à Dieulefit, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - À Dieulefit, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures. Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Pendant les européennes 2019, 60,36% des électeurs de Dieulefit avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 52,3% en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Dieulefit À Dieulefit, le taux d'abstention sera incontestablement l'un des facteurs principaux du scrutin européen. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur les prix des matières premières seraient par exemple capables d'inciter les électeurs de Dieulefit à s'intéresser plus fortement du scrutin. Lors du premier tour de la présidentielle, 20,73% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 25,31% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.