Résultat des européennes à Dieuze : l'élection 2024 en direct

11:45 - Le poids démographique et économique de Dieuze aux européennes

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Dieuze, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 2 794 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 267 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 30 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 13,27 % de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 28,41% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 49,93% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1006,77 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Dieuze, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, se mêlent aux défis européens.