Résultat des européennes à Digne-les-Bains : l'élection 2024 en direct

En direct

19:08 - À Digne-les-Bains, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Une autre incertitude qui entoure ces européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après l'explosion de la Nupes. Lors du premier tour des élections des députés à Digne-les-Bains, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 30,53% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 5,99% à Digne-les-Bains, contre 20,32% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du PCF.

17:08 - Que vont trancher les habitants de Digne-les-Bains ? Au niveau local, le résultat du RN à ces européennes 2024 sera très scruté. À Digne-les-Bains, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,76% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 23,71% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à retenir pour les élections européennes C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Digne-les-Bains lors du premier tour de la présidentielle, avec 25,48%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 23,71%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 47,23% contre 52,77%. Le RN ne convainquait pas plus à Digne-les-Bains quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,44% au premier tour, contre 30,53% pour le binôme Nupes. Au second tour, c'est encore un binôme Nupes qui va glaner le plus de voix, avec 54,62% sur l'unique circonscription couvrant Digne-les-Bains.

12:45 - En 2019, des élections aux résultats très nets Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Digne-les-Bains, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, s'était imposée, glanant 24,76% des voix devant Nathalie Loiseau à 20,32% et Yannick Jadot à 15,08%. C'étaient alors 1389 habitants qui avaient été séduits par le RN dans la commune.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Digne-les-Bains : ce qu'il faut savoir A mi-chemin des européennes, Digne-les-Bains regorge de diversité et d'activités. Avec ses 17 192 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 305 entreprises, Digne-les-Bains offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (64,89 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Avec 1 087 résidents étrangers, Digne-les-Bains est un exemple de pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, 30,14% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1509,50 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. Digne-les-Bains manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Participation aux européennes à Digne-les-Bains : facteurs et implications Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 53,53% dans la commune de Digne-les-Bains, contre un taux de participation de 45,61% pour le scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Participation à Digne-les-Bains : les leçons des précédentes élections À Digne-les-Bains, la participation constituera sans nul doute l'une des clés du scrutin européen. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 76,18% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 73,71% au second tour, ce qui représentait 8 099 personnes. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ?