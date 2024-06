En direct

19:27 - Que vont choisir les supporters de la Nupes à Diou ? L'autre question qui accompagne ces élections européennes sera celle du vote de gauche après l'éclatement de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 22,77% des suffrages dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,77% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,17% pour Yannick Jadot, 2,71% pour Fabien Roussel et 1,22% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 4,43% à Diou, contre 18,5% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Diou A l'échelle locale, le résultat du RN lors des élections européennes 2024 sera très observé. Les enquêtes d'opinion prédisent une liste Bardella entre 30 et 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des dernières élections européennes. Selon une simple addition, cette dynamique devrait le porter à 39% à Diou, soit 10 points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais Diou n'est pas la France et on note que le parti n'a en fait gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les projections les plus précipitées.

15:02 - Les votants de Diou plutôt pour Le Pen il y a deux ans Regarder l'expérience la plus récente dans les urnes livre des indicateurs précieux au moment des européennes. Elections les plus proches, les élections législatives avaient abouti à un joli démarrage pour le RN à Diou. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la ville avec 27,23% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,71% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,07% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,77%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 50,74%, devant Emmanuel Macron à 49,26%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble de nouveau logique au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste présentée par Bardella qui s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans à Diou, avec 29,67% des voix devant celle de Nathalie Loiseau avec 18,5% et François-Xavier Bellamy avec 14,26%.

11:45 - Les enjeux locaux de Diou : tour d'horizon démographique Dans la commune de Diou, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le bourg, 13,62% des résidents sont des enfants, et 11,07% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (28,23%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 482 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 6,34% et d'une population immigrée de 9,47% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Diou mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,51% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes précédentes à Diou La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. À travers tout le pays, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Diou, 64,93% des électeurs avaient voté. L'analyse des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette localité. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, 51,89% des inscrits sur les listes électorales de Diou s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 39,53% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Election à Diou : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des clés des élections européennes 2024 sera indiscutablement l'étendue de l'abstention à Diou. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 70,85% des électeurs inscrits dans la ville avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 71,98% au premier tour, c'est-à-dire 758 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.