Résultat des européennes à Dolus-d'Oléron : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Avantage RN à Dolus-d'Oléron ? Le choix de celui qui va présider la France est probalement la clé pour estimer la tendance locale. L'élection présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle prenait la tête avec 27,14% au 1er tour contre 25,41% pour Emmanuel Macron et 19,7% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,7% contre 52,3%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 22,01% des voix sur place, contre 24,39% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (54,57%).

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes à Dolus-d'Oléron Qui avait gagné les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore une fois sembler sensé au moment du scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Dolus-d'Oléron, avec 28,82%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 19,17% et Yannick Jadot à 12,28%.

11:45 - Dolus-d'Oléron aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Dolus-d'Oléron mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'influer sur le résultat des élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 22% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,99%. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (31,09%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 615 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (11,08%) et le nombre de résidences HLM (3,87% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Un taux de résidences secondaires de 63,45%, comme à Dolus-d'Oléron, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Dolus-d'Oléron Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des précédentes élections. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, 1 590 personnes en âge de participer à une élection à Dolus-d'Oléron avaient pris part au scrutin (soit 54,77%). Le taux de participation était de 46,71% lors du scrutin européen de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Sur tout le territoire français, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Dolus-d'Oléron, 64,93% des électeurs avaient participé.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Dolus-d'Oléron L'un des facteurs importants de ces élections européennes sera indéniablement le taux de participation à Dolus-d'Oléron. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,75% au premier tour. Au deuxième tour, 48,18% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Dolus-d'Oléron ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 75,98% des électeurs inscrits dans la ville s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 77,95% au premier tour, c'est-à-dire 2 471 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.