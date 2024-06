Résultat des européennes à Dompaire : l'élection 2024 en direct

Analyser le plus récent verdict des urnes semble une évidence au moment de l'élection suivante. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un puissant résultat pour le RN à Dompaire. Le parti était arrivé en tête dans la commune avec 24,73% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Les Républicains sur l'unique circonscription couvrant la zone. Lors de l'élection du président de la République quelques semaines plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 31,68% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 29,21% et Éric Zemmour avec 8,58%. Au second, Marine Le Pen l'emportait avec 50,09% devant Emmanuel Macron (49,91%).

11:45 - Les enjeux locaux de Dompaire : tour d'horizon démographique

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Dompaire déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec 35% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,43%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de ménages propriétaires (62,26%) met en avant l'importance des questions liées à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (20,0%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 380 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (22,26%) et le nombre de résidences HLM (5,87% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Dompaire mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 33,49% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.