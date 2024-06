Résultat des européennes à Donnemarie-Dontilly : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse socio-économique de Donnemarie-Dontilly : perspectives électorales

Quel impact aura la population de Donnemarie-Dontilly sur les résultats des élections européennes ? Dans la commune, 18,44% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 25,51% ont 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 820 euros par an montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 966 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,14%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (7,09%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Donnemarie-Dontilly mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 31,59% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.