Résultat des européennes à Donzenac : l'élection 2024 en direct

11:45 - Dynamique électorale à Donzenac : une analyse socio-démographique

À Donzenac, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,88% et une densité de population de 108 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (21,55%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 099 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,55%) et le nombre de résidences HLM (3,29% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Donzenac mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,57% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.