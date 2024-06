Résultat des européennes à Doudeville : l'élection 2024 en direct

Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Doudeville, avec 30,85%, soit 290 voix. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 17,02% et François-Xavier Bellamy à 10,21%.

11:45 - Doudeville : quand les données démographiques façonnent les urnes

La démographie et le profil socio-économique de Doudeville façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 173 hab par km² et 43,8% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de chômeurs à 16,61% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (66,18%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 876 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (18,44%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (2,93%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Doudeville mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 39,78% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.