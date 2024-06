En direct

19:16 - Une course Renaissance-Parti socialiste aussi à Dun-sur-Auron pour ces européennes 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Pour le premier round des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 17,4% des bulletins dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier avait obtenu 5,78% à Dun-sur-Auron, contre 19,35% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national à Dun-sur-Auron, un favori aux européennes ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera le grand sujet localement pour cette élection du Parlement européen 2024. La liste Bardella pourrait se stabiliser à 40% à Dun-sur-Auron si la situation annoncée par les enquêtes d'opinion à l'échelle de la France se confirme localement. Le jeune candidat est en effet crédité d'environ un tiers des votes dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le calcul est accrobatique, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN dans la zone. En deux ans seulement, entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 5 points.

15:02 - Avantage Rassemblement à Dun-sur-Auron ? Marine Le Pen a fait bien mieux que dans le reste de l'Hexagone à Dun-sur-Auron pendant la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 32,51% dès le premier tour. Pour le second tour, c'est également elle qui gagnait avec 51,08%, devant Emmanuel Macron à 48,92%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 29,89% des votes sur place, contre 37,32% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 56,28%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Dun-sur-Auron il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? C'est la liste emmenée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux européennes il y a cinq ans à Dun-sur-Auron, avec 27,87% des votes devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 19,35% elle-même suivie par François-Xavier Bellamy avec 10,75%.

11:45 - Les données démographiques de Dun-sur-Auron révèlent les tendances électorales Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Dun-sur-Auron, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 3 572 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Avec 183 entreprises, Dun-sur-Auron permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (29,82 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 36,1% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,82%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 20 264 € par an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Dun-sur-Auron, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes à Dun-sur-Auron La participation des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 51,24% des inscrits sur les listes électorales de Dun-sur-Auron (Cher), à comparer avec un taux de participation de 44,4% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Dun-sur-Auron sont lancées La participation constituera l'une des clés de ce scrutin européen à Dun-sur-Auron. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment capable d'impacter les décisions que prendront les habitants de Dun-sur-Auron (18130). En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 73,74% au sein de la ville, contre un taux de participation de 72,97% au premier tour, c'est-à-dire 2 054 personnes. En comparaison, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.