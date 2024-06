Résultat des européennes à Duras : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Sur qui vont se rabattre les supporters de la Nupes à Duras ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 4,35% à Duras, contre 25,87% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa performance lors des dernières élections législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Duras, le binôme Nupes avait en effet obtenu 21,38% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les voix de droite à Duras ? La fraction d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera l'enseignement majeur localement pour ces européennes. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Duras semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la ville.

15:02 - Les votants de Duras plutôt favorables à Macron à la présidentielle Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Duras avec 19,94% contre 27,94% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 43,16% contre 56,84%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 22,94% au premier tour, contre 35,63% pour le binôme LREM. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, voyant encore le binôme Ensemble ! Finir gagnant.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Duras Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble encore une fois sensé au moment du scrutin de ce 9 juin. La liste de Jordan Bardella n'était que deuxième lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, la liste de Nathalie Loiseau s'arrogeant la première position avec 25,87%, contre 23,7% pour le RN.

11:45 - Duras : démographie et socio-économie impactent les européennes Dans la commune de Duras, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Avec 22% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,78%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 12,22%, souligne le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 13,67% et d'une population immigrée de 14,74% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Duras mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 43,51% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes à Duras Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures. L'analyse des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Au moment des précédentes élections européennes, sur les 501 inscrits sur les listes électorales à Duras, 59,15% avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 49,51% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes à Duras sont lancées Le niveau d'abstention sera l'un des critères essentiels de ce scrutin européen 2024 à Duras. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 836 personnes en âge de voter au sein de la ville, 22,49% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 22,73% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 44,46% au premier tour et seulement 41,64% au deuxième tour.