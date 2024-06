Résultat des européennes à Durrenbach : l'élection 2024 en direct

En direct

17:21 - Les électeurs de Durrenbach plutôt pour Marine Le Pen en 2022 Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient offert un joli démarrage pour le Rassemblement national à Durrenbach. Ce dernier s'était hissé en tête dans la localité avec 31,40% au premier round et surtout 52,20% au deuxième sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,78% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,15% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 8,45%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 57,41%, devant Emmanuel Macron à 42,59%.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Durrenbach il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Durrenbach, avec 31,82%. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 16,59% et Yannick Jadot à 13,86%.

11:45 - Les enjeux locaux de Durrenbach : tour d'horizon démographique Comment les habitants de Durrenbach peuvent-ils affecter les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 203 hab/km² et un taux de chômage de 5,86%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (18,83%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 384 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,88%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Durrenbach mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,86% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Elections européennes passées à Durrenbach : état des lieuxde la participation L'étude des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Lors des européennes 2019, le pourcentage d'abstention atteignait 48,75% au niveau de Durrenbach, à comparer avec un taux d'abstention de 62,26% en 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 50%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Durrenbach : les européennes débutent Ce 9 juin, lors des européennes à Durrenbach, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 80,94% des électeurs de la commune, à comparer avec un taux de participation de 78,26% au premier tour, c'est-à-dire 702 personnes. Pour comparer, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. Le conflit armé entre Israël et la Palestine et ses retombées en matière énergétique et économique seraient de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Durrenbach .