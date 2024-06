Résultat des européennes à Ébreuil : l'élection 2024 en direct

En direct

19:27 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Ébreuil ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait glané 7,01% à Ébreuil, contre 19,32% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement à Ébreuil, le binôme Nupes avait en effet glané 19,82% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Ébreuil, entre les 19,32% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,16% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,85% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national lors des européennes à Ébreuil ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera un point d'observation clé au niveau local pour cette élection du Parlement européen 2024. Les sondeurs dessinent une liste RN à 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des européennes 2019. Virtuellement, cette tendance devrait l'amener à 31% à Ébreuil, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais Ébreuil n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a visiblement grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les projections les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour les résultats de ce soir Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Ébreuil avec 22,24% contre 31,16% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 40% contre 60%. Le RN ne convainquait pas plus à Ébreuil un mois plus tard, lors des législatives, avec 16,08% au premier tour, contre 28,85% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce démarrage poussif ne va pas empêcher le RN de finir premier parti de la commune au second tour avec 16,08%.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes à Ébreuil Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, s'était imposée aux élections européennes à l'époque. L'extrême droite avait convaincu 21,44% des votes, devant Nathalie Loiseau à 19,32% et François-Xavier Bellamy à 12,95%.

11:45 - Les données démographiques d'Ébreuil révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Ébreuil comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 791 logements pour 1 271 habitants, la densité de la commune est de 53 hab par km². Avec 116 entreprises, Ébreuil permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 13,0 % des résidents sont des enfants, et 13,87 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 28,37% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 56,53% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 414,01 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Ébreuil contribue à élaborer l'avenir européen.

10:30 - Ébreuil : la mobilisation des électeurs aux européennes Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Ébreuil, 54,66% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 44,44% des électeurs d'Ébreuil (Allier), contre un taux d'abstention de 46,75% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Ébreuil : la participation en question Ce 9 juin, lors des européennes à Ébreuil, qu'en sera-t-il de la participation ? La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur les prix des matières premières sont notamment capables de renforcer l'engagement civique des habitants d'Ébreuil (03450). En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 80,74% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 77,58% au second tour, ce qui représentait 692 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.