Résultat des européennes à Eckwersheim : l'élection 2024 en direct

17:21 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Eckwersheim C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Eckwersheim lors du premier tour de la présidentielle, avec 38,97%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 21,41%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 36,05% contre 63,95%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17,35% au premier tour, contre 34,54% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune d'Eckwersheim, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera désignée au cours du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien FN.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Eckwersheim Les résultats de ce dimanche vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Nathalie Loiseau avait vaincu à Eckwersheim lors des européennes il y a cinq ans, avec 28,03%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 18,11% des suffrages.

11:45 - Les enjeux locaux d'Eckwersheim : tour d'horizon démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Eckwersheim mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient peser sur le résultat des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 6,03% et une densité de population de 178 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,88%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (15,3%) et le nombre de résidences HLM (2,02% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Eckwersheim mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,23% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Européennes passées à Eckwersheim : retour sur la participation électorale Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Eckwersheim, 68,94% des électeurs avaient voté. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédents scrutins européens. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 53,48% des inscrits sur les listes électorales d'Eckwersheim s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 44,67% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Abstention à Eckwersheim : que retenir des précédentes élections ? À Eckwersheim, l'une des clés de ces européennes 2024 sera la participation. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 48,72% au premier tour. Au deuxième tour, 46,95% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Eckwersheim cette année ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 230 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 75,61% avaient participé à l'élection. La participation était de 75,61% au deuxième tour, c'est-à-dire 930 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.