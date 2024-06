Résultat des européennes à Égriselles-le-Bocage : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Les votants d'Égriselles-le-Bocage penchaient pour Le Pen à la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient offert un très bon démarrage pour le RN à Égriselles-le-Bocage. Le parti était arrivé en tête dans la commune avec 46,41% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 64,63% au 2e sur l'unique circonscription du secteur. Le RN a même enregistré un poucentage plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle quelques semaines plus tôt. La cheffe de la formation avait accumulé 43,2% au 1er tour et 64,23% au 2e dans la cité.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections pleines d'enseignements Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui s'était imposée aux européennes à l'époque à Égriselles-le-Bocage, avec 41,55% des voix (236 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 15,32% et François-Xavier Bellamy avec 7,39%.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Égriselles-le-Bocage aux élections européennes Quel portrait faire d'Égriselles-le-Bocage, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 876 logements pour 1 370 habitants, la densité de la ville est de 54 habitants par km². Ses 83 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (68,72 %) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 33,33% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 40,0% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 195,64 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Égriselles-le-Bocage contribue à façonner l'avenir de l'Europe.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Égriselles-le-Bocage : les chiffres clés Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes représentait 50%, c’était mieux qu’en 2014. Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, 36,24% des personnes aptes à participer à une élection à Égriselles-le-Bocage avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 49,29% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Égriselles-le-Bocage : quel sera le taux d'abstention ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Égriselles-le-Bocage ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,33% au premier tour et seulement 51,33% au second tour. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, 78,36% des personnes en âge de voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 81,96% au premier tour, soit 768 personnes. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour.