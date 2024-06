Résultat des européennes à Einville-au-Jard : l'élection 2024 en direct

Législatives mises de côté, la progression du RN est déjà puissante à Einville-au-Jard entre Jordan Bardella en 2019 (31,12%) et Marine Le Pen en 2022 (35,63% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ dix points comparé à 2022 dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné un très gros démarrage pour le RN à Einville-au-Jard. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la ville avec 29,60% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Les Républicains sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,63% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,77% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,42%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 52,2%, devant Emmanuel Macron à 47,8%.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Einville-au-Jard aux élections européennes

Les données démographiques et socio-économiques d'Einville-au-Jard mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des élections européennes. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Dans le bourg, 15,48% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 11,57% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (78,66%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 379 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (14,45%) et le nombre de résidences HLM (1,42% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Einville-au-Jard mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,94% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.