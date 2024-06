En direct

19:35 - À Enquin-lez-Guinegatte, quel candidat vont retenir les électeurs de la Nupes ? L'union de la gauche aux législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 17,49% des suffrages dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 4,8% à Enquin-lez-Guinegatte, contre 15,78% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - La liste RN favorite à Enquin-lez-Guinegatte pour les européennes ? Les instituts de sondage prévoient une liste Bardella à 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des européennes 2019. Logiquement, cette dynamique devrait l'amener à 49% à Enquin-lez-Guinegatte, soit dix points de plus également que ses 39,45% à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Enquin-lez-Guinegatte Revenir sur le verdict des urnes le plus récent semble logique au moment d'une autre élection. Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient offert un puissant résultat pour le Rassemblement national à Enquin-lez-Guinegatte. Ce dernier était arrivé en tête dans la ville avec 34,43% au premier round et surtout 57,50% au second (Enquin-lez-Guinegatte n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 41,59% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,21% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,9%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 63,44%, devant Emmanuel Macron à 36,56%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des européennes Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Enquin-lez-Guinegatte, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté, récoltant 39,45% des voix face à Nathalie Loiseau à 15,78% et Manon Aubry à 8,06%.

11:45 - Enquin-lez-Guinegatte : démographie et socio-économie impactent les européennes À Enquin-lez-Guinegatte, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 39% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,21%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (81,17%) met en relief l'importance des problématiques relatives au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (15,76%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 571 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,47%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (2,43%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Enquin-lez-Guinegatte mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,06% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Enquin-lez-Guinegatte : un regard approfondi Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Enquin-lez-Guinegatte, 65,88% des électeurs avaient voté. Au cours des rendez-vous électoraux précédents, les 1 632 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Durant les précédentes élections européennes, 649 personnes aptes à participer à une élection à Enquin-lez-Guinegatte s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 54,08%), à comparer avec un taux de participation de 38,69% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Enquin-lez-Guinegatte sont lancées À Enquin-lez-Guinegatte, l'une des clés de ces européennes 2024 sera indéniablement l'étendue de la participation. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 137 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 80,05% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 77,92% au premier tour, c'est-à-dire 886 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,83% au premier tour. Au deuxième tour, 47,03% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Enquin-lez-Guinegatte ? Les habitants des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?