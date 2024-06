Résultat des européennes à Épieds-en-Beauce : l'élection 2024 en direct

Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections, localement, comme dans le reste de la France. Si on tient compte de la progression du Rassemblement national attendue par les sondeurs au niveau national aujourd'hui, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier pourrait s'élever à environ 36% à Épieds-en-Beauce. Un calcul qui paraît logique compte tenu des électeurs déjà grappillés par la formation politique dans la zone entre les européennes 2019 (26,88%) et Marine Le Pen en 2022 (30,54% au premier tour de la présidentielle) : une hausse de 4 points qui peut toujours croître.

Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Épieds-en-Beauce avec 30,54% contre 35,04% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 45,75% contre 54,25%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 25,76% au premier tour, contre 27,79% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune d'Épieds-en-Beauce, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée lors du second tour, achevant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Épieds-en-Beauce

Dans la commune d'Épieds-en-Beauce, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections européennes. Dans le village, 22,62% des résidents sont des enfants, et 20,93% ont plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (17,09%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 504 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (7,11%) et le nombre de résidences HLM (8,67% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Épieds-en-Beauce mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 25,58% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.