En direct

19:28 - À Épron, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à la loupe Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Épron, le binôme Nupes avait en effet glané 34,66% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 12,33% à Épron, contre 34,36% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce soir...

17:08 - Quel score pour le RN à Épron lors des européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera déterminant localement pour cette européenne 2024. Les instituts de sondage prédisent une liste RN à environ 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des élections européennes 2019. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait le porter à 17% à Épron, soit 10 points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a en fait gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Épron ? Marine Le Pen n'a pas réussi à convaincre dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 10,33% contre 39,83% pour Emmanuel Macron et 22,9% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 22,01% contre 77,99%. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 10,68%, alors que les candidats Nupes réuniront 34,66% des voix. Épron se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! Au second tour, finalement vainqueur localement avec 53,15%.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent très instructif Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Le trio de tête des précédentes européennes à Épron plaçait dans cet ordre la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,33% des votes, sur la troisièmemarche, devançée par la liste de Yannick Jadot avec 20,65% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 34,36%, gagnante ici même.

11:45 - Épron : élections européennes et dynamiques démographiques Devant le bureau de vote d'Épron, les citoyens se réunissent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 39,7% de cadres pour 1 672 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 107 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 872 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (17,54 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 12,44% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 32,41% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 96,78 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. À Épron, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Épron ? Y aura-t-il une augmentation de la participation des Français aux européennes, à l'image du rebond observé en 2019 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes atteignait 50,1%. L'observation des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 64,42% des personnes aptes à participer à une élection à Épron avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 55,67% pour les européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Épron : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera incontestablement l'ampleur de l'abstention à Épron. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 62,47% au premier tour. Au second tour, 61,46% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Épron cette année ? Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 83,11% des personnes en âge de voter dans la commune avaient pris part à l'élection. La participation était de 81,57% au premier tour, c'est-à-dire 956 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.