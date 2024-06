Résultat des européennes à Équemauville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Les 18,45% de la coalition de gauche convoités La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 18,45% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 6,03% à Équemauville, contre 29,8% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Équemauville avant les européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement pour ces européennes localement. On remarque que Équemauville compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 22,12% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 21,55% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les derniers indicateurs à retenir C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Équemauville lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,58%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 21,55%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 37,42% contre 62,58%. Le RN ratait aussi la première marche à Équemauville un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,5% au premier tour, contre 39,85% pour le binôme LREM. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, voyant encore le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en tête lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test semble aussi évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Équemauville plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 11,7% des bulletins, sur la troisièmemarche, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 22,12% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 29,8%, gagnante dans la localité.

11:45 - Équemauville : démographie et socio-économie impactent les européennes Dans les rues d'Équemauville, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 568 habitants répartis dans 1 009 logements, cette commune présente une densité de 237 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 103 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 798 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (56,79 %) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 42,38% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 59,36% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 212,14 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour conclure, Équemauville incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Équemauville : analyse du pourcentage de participation aux élections européennes L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Pendant les élections européennes 2019, 41,51% des personnes habilitées à voter à Équemauville avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 48,54% en 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une progression de l'abstention des électeurs français comme en 2009 où un record avait été battu avec 59,4% ? A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Équemauville, 62,76% des votants n'avaient pas voté.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Équemauville ? L'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera incontestablement la participation à Équemauville. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,35% des électeurs de la commune, contre une abstention de 21,32% au deuxième tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. L'inflation cumulée avec les craintes provoquées par le conflit entre entre Israël et la Palestine, pourraient entre autres pousser les électeurs d'Équemauville à ne pas rester chez eux.