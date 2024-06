Résultat des européennes à Erbray : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse démographique des européennes à Erbray

Dans la ville d'Erbray, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 50 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,6%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (88,27%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 054 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,88%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,6%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Erbray mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,12% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.