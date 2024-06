En direct

19:16 - Les bulletins de la Nupes convoités L'autre question de ces européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la disparition de la Nupes. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Erdeven, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,05% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 6,75% à Erdeven, contre 24,29% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Le Rassemblement national à Erdeven, un favori aux européennes ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella lors de ces européennes 2024 sera très instructif. Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Erdeven semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Erdeven C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Erdeven lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,12%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 22,91%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 38% contre 62%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 16,77% au premier tour, contre 33,42% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune d'Erdeven, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - À Erdeven, Nathalie Loiseau en tête il y a cinq ans Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? La liste Bardella ne terminait que deuxième lors des européennes à l'époque. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui montait sur la première marche avec 24,29%, contre 22,39% pour le RN.

11:45 - Erdeven : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville d'Erdeven, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des européennes. Avec 25% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,56%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. En outre, le taux de ménages propriétaires (75,56%) met en relief le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le taux de familles possédant au moins une automobile (47,26%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 865 votants. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (14,63%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,69%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Un taux de résidences secondaires de 46,58%, comme à Erdeven, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes précédentes à Erdeven L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité. En 2019, lors des européennes, 1 801 personnes en capacité de voter à Erdeven s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 55,83%). La participation était de 45,77% lors du scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Les européennes sont lancées à Erdeven : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Erdeven ? Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 47,36% au premier tour et seulement 48,32% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 20,1% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 21,62% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.