19:11 - Quel candidat vont plebisciter les électeurs de la gauche à Escalquens ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait obtenu 10,55% à Escalquens, contre 27,39% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Escalquens, le binôme Nupes avait en effet obtenu 35,7% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,73% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,8% pour Yannick Jadot, 2,31% pour Fabien Roussel et 3,11% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel résultat aux européennes d'Escalquens pour la liste Rassemblement national ? Si au niveau national, les instituts de sondage calculent une évolution du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à environ 20% dans la commune), on note pourtant que celui-ci n'a pour l'instant enregistré que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Escalquens ? Marine Le Pen était largement distancée dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 15,11% contre 33,01% pour Emmanuel Macron et 22,73% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième round ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron finissant à 71,6% contre 28,4% pour Le Pen. Avec 13,63%, le RN sera distancé par la suite par les 35,70% du binôme Nupes au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le parti restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Escalquens en 2019 ? Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme avisé au moment du scrutin de ce 9 juin. À Escalquens, les dernières élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,39% des bulletins exprimés. Elle était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 18,18%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 14,73%.

11:45 - Dynamique électorale à Escalquens : une analyse socio-démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Escalquens regorge de diversité et d'activités. Avec ses 34,58% de cadres supérieurs pour 6 986 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 503 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 046 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 16,86 % des résidents sont des enfants, et 8,06 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Escalquens accueille une communauté diversifiée, avec ses 280 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, près de 45,61% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 727,07 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En conclusion, à Escalquens, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - À Escalquens, quelle participation aux précédentes européennes ? Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Escalquens, 61,76% des votants avaient participé. Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des précédents rendez-vous électoraux ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 59,81% des inscrits sur les listes électorales d'Escalquens, à comparer avec une participation de 53,78% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Escalquens ? À Escalquens, le niveau d'abstention constituera indiscutablement l'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024. Les études indiquent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,37% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 17,34% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.