Résultat des européennes à Étretat : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Avantage Hayer à Étretat ? Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 20,35% contre 38,03% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 34,32% contre 65,68%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 15,44% au premier tour, contre 42,28% pour le binôme LREM. Sur la commune d'Étretat, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - 28,22% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Étretat Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? La liste Bardella n'était que deuxième aux élections du Parlement européen à l'époque, puisque la liste de Nathalie Loiseau arrivait en première marche avec 28,22%, contre 20,25% pour le RN.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Étretat aux européennes Les données démographiques et socio-économiques d'Étretat révèlent des tendances claires susceptibles d'influencer le résultat des élections européennes. Avec 38,42% de population active et une densité de population de 341 hab par km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 14,02% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (34,01%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 604 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,41%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,06%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 46,5%, comme à Étretat, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Européennes passées à Étretat : retour sur la participation électorale Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h. Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers scrutins européens. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 43,47% des votants d'Étretat, à comparer avec une abstention de 53,78% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Étretat À Étretat, le taux de participation sera immanquablement un facteur clé de ce scrutin européen. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, 76,51% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 74,02% au premier tour, ce qui représentait 872 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Le conflit ukrainien et son impact en matière énergétique et économique sont en mesure de pousser les électeurs d'Étretat à s'intéresser plus fortement de l'élection.