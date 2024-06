Résultat des européennes à Eulmont : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Hayer et Glucksmann à égalité aussi à Eulmont pour ces européennes 2024 ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 5,05% à Eulmont, contre 21,36% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Eulmont, le binôme Nupes avait en effet cumulé 34,54% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN lors des européennes à Eulmont ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Eulmont semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la commune. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les électeurs d'Eulmont plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Eulmont avait voté pour Marine Le Pen à 17,35% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la cheffe de file du RN avec respectivement 29,45% et 23,04% des votes. Le deuxième tour ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron l'emportant avec 64,96% contre 35,04% pour Le Pen. Avec 14,93%, le RN sera distancé ensuite par les 34,54% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Eulmont se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LREM au second tour, finalement vainqueur localement avec 55,12%.

12:45 - 21,94% pour Yannick Jadot il y a cinq ans à Eulmont Le résultat de ce dimanche sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella avait trouvé plus fort que lui aux élections européennes à l'époque dans la commune. Le jeune loup achevait l'élection troisième, avec 19,22%, derrière Yannick Jadot avec 21,94% et Nathalie Loiseau avec 21,36%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Eulmont À Eulmont, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,69%. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 27,11%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (15,07%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,26%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (41,87%), témoigne d'une population instruite à Eulmont, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et d'entrepreneuriat.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Eulmont : les chiffres clés Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des consultations politiques précédentes ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 36,1% dans la commune d'Eulmont, contre un taux d'abstention de 49,39% en 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de l'abstention comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59% ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Election à Eulmont : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Eulmont, l'un des facteurs principaux de ces élections européennes 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. L'inflation et son impact sur le quotidien des Français sont par exemple capables de ramener les habitants d'Eulmont (54690) dans les bureaux de vote. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, 82,69% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 82,23% au premier tour, c'est-à-dire 722 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.