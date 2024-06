Résultat des européennes à Évry-Grégy-sur-Yerre : l'élection 2024 en direct

En direct

15:30 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Évry-Grégy-sur-Yerre en 2019 ? Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut aussi sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. 25,57% des voix s'étaient tournées vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 22,19% et Yannick Jadot à 12,24%. Le mouvement nationaliste avait dominé le scrutin avec 257 électeurs d'Évry-Grégy-sur-Yerre.

11:45 - Comprendre l'électorat d'Évry-Grégy-sur-Yerre : un regard sur la démographie locale Dans les rues d'Évry-Grégy-sur-Yerre, les élections sont en cours. Avec une population de 3 150 habitants répartis dans 1 156 logements, cette commune présente une densité de 141 hab par km². Avec 222 entreprises, Évry-Grégy-sur-Yerre se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (92,65 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,76% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 53,39% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1400,56 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Évry-Grégy-sur-Yerre écrit une nouvelle page de l'histoire européenne.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Évry-Grégy-sur-Yerre ? Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50%. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, 1 035 personnes habilitées à voter à Évry-Grégy-sur-Yerre avaient pris part au scrutin (soit 51,44%), contre un taux de participation de 46,58% il y a 10 ans.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Évry-Grégy-sur-Yerre À Évry-Grégy-sur-Yerre, la participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,94% au premier tour. Au second tour, 43,99% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Évry-Grégy-sur-Yerre cette année ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 79,45% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 75,19% au second tour, c'est-à-dire 1 640 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.