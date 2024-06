En direct

19:28 - Les suffrages de la Nupes convoités La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, avec une inconnue : la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Exideuil-sur-Vienne, le binôme Nupes avait en effet enregistré 30,42% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 6,97% à Exideuil-sur-Vienne, contre 12,69% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Exideuil-sur-Vienne avant les européennes Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Exideuil-sur-Vienne semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas progressé dans la localité. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les votants d'Exideuil-sur-Vienne plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en première position à Exideuil-sur-Vienne lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,4%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 26,74%. Mais elle s'imposera finalement au second avec 53,43% contre 46,57% pour Macron. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,9% au premier tour, contre 30,42% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ce résultat mitigé n'empêchera pas le RN de s'imposer au second tour avec 20,9%.

12:45 - Que retenir des européennes à Exideuil-sur-Vienne en 2019 ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait aussi comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. C'est la liste Rassemblement national poussée par Bardella qui s'affichait en tête des élections du Parlement européen à l'époque à Exideuil-sur-Vienne, avec 28,36% des électeurs, soit 114 voix dans la ville, devant la liste de Manon Aubry avec 14,18% elle-même suivie par Nathalie Loiseau avec 12,69%.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Exideuil-sur-Vienne aux européennes La composition démographique et la situation socio-économique d'Exideuil-sur-Vienne façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Dans le bourg, 15,0% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 33,86% ont 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (35,8%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 395 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,94%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,69%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,12%, comme à Exideuil-sur-Vienne, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Exideuil-sur-Vienne : quel était le taux d'abstention aux précédentes élections européennes ? Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, 54,35% des inscrits sur les listes électorales d'Exideuil-sur-Vienne (Charente) avaient pris part au scrutin. La participation était de 44,81% en 2014. Assisterons-nous à une augmentation de la participation des citoyens français aux élections européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? À travers tout le pays, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Exideuil-sur-Vienne, 66,63% des habitants avaient participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à Exideuil-sur-Vienne : les européennes débutent L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés de ces élections européennes 2024 à Exideuil-sur-Vienne. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,13% au premier tour. Au second tour, 47,64% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 77,17% des électeurs inscrits dans la localité avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 74,25% au deuxième tour, c'est-à-dire 597 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.