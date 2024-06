Résultat des européennes à Eymet : l'élection 2024 en direct

11:45 - Eymet : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Comment les habitants d'Eymet peuvent-ils peser sur les résultats des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 20% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 14,74%. De plus, le taux de ménages propriétaires (66,59%) met en exergue le poids des thématiques de logement et d'urbanisation. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (65,75%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 000 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 14,21% et d'une population étrangère de 11,66% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Eymet mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 36,71% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.