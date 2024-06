En direct

19:23 - Hayer et Glucksmann au coude-à-coude aussi à Eymoutiers pour ces élections européennes ? Après le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait obtenu 19,87% à Eymoutiers, contre 9,09% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés à Eymoutiers, le binôme Nupes avait en effet accumulé 47,8% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Eymoutiers Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Eymoutiers semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Les habitants d'Eymoutiers plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Chez les électeurs d'Eymoutiers, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un maigre 15,67%, la candidate était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 30,56% et 25,53% des votes. Le deuxième tour de scrutin ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron s'imposant avec 67,47% contre 32,53% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 9,21%, alors que les candidats Nupes réuniront 47,80% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale vainqueur localement.

12:45 - 19,87% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Eymoutiers Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau avait gagné à Eymoutiers lors des élections du Parlement européen à l'époque, avec 19,87%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 17,79% des votes.

11:45 - Eymoutiers : démographie, élections et stratégies politiques À Eymoutiers, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. Avec un taux de chômage de 8,56% et une densité de population de 29 hab/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 658 euros par an peut être caractéristique de situations de précarité financière pour certains foyers. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,16% et d'une population étrangère de 9,73% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Eymoutiers mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,53% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Eymoutiers : retour sur l'abstention aux dernières européennes Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Lors des précédentes européennes, parmi les 838 inscrits sur les listes électorales à Eymoutiers, 42,92% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 48,11% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Election à Eymoutiers : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des clés des élections européennes 2024 sera immanquablement l'ampleur de la participation à Eymoutiers. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,09% au premier tour et seulement 53,48% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Eymoutiers ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 74,55% au sein de la localité. Le taux de participation était de 69,74% au second tour, c'est-à-dire 998 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.