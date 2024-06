Résultat des européennes à Farschviller : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - À Farschviller, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Après le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Le candidat de gauche avait obtenu 2,84% à Farschviller, contre 13,79% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives à Farschviller, le binôme Nupes avait en effet réuni 12,53% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Le RN favori pour les européennes à Farschviller ? La fraction d'électeurs en faveur de la liste de Jordan Bardella sera l'observation majeure à l'échelle locale pour ces élections européennes 2024. Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Farschviller. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi prévoir 51% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Farschviller penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Dernières élections en date, les législatives avaient donné lieu à un très bon score pour le Rassemblement national à Farschviller. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la ville avec 42,89% au 1er round avant un formidable 69,95% au 2e, le plaçant tout en haut à l'échelon communal sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 43,59% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,41% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,56%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 66,19%, devant Emmanuel Macron à 33,81%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Farschviller Se retourner sur le dernier test apparait encore comme pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Farschviller, avec 41,58%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 13,79% et Yannick Jadot à 8,11%.

11:45 - Farschviller : quand les données démographiques façonnent les urnes Quelle influence les électeurs de Farschviller exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la localité, 14,25% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 9,85% sont des personnes âgées. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (19,82%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 428 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,61%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,58%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Farschviller mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,56% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Farschviller Au fil des précédentes consultations démocratiques, les 1 347 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 521 inscrits sur les listes électorales à Farschviller, 48,06% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 37,7% il y a dix ans. Y aura-t-il une hausse de la participation des citoyens français aux européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Election à Farschviller : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Farschviller, l'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 61,3% au premier tour et seulement 59,8% au deuxième tour. Au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 26,07% au niveau de la commune, contre une abstention de 27,61% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, c’était plus qu’en 2017.