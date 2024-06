Résultat des européennes à Faulx : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Faulx, qui va tirer parti des voix de la Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Faulx, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,54% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 4,37% à Faulx, contre 19,77% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour le RN lors des européennes à Faulx ? A noter : Faulx fait partie des quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 34,94% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 34,65% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant le scrutin Le résultat du scrutin le plus récent est un élément intéressant au moment de l'élection. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné un très bon résultat pour le RN à Faulx. Le parti frontiste avait fini en tête dans la localité avec 29,15% au 1er tour et surtout 54,14% au deuxième, le plaçant au sommet à l'échelon communal. Le RN devançait les prétendants Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 26,54% et Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 20,85% au premier tour puis encore Nouvelle union populaire écologique et sociale (45,86%) au second sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,65% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,88% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,6%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 51,04%, devant Emmanuel Macron à 48,96%.

12:45 - En 2019, un scrutin au résultat très net Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Faulx, à 34,94%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 19,77% et Yannick Jadot à 13,56%.

11:45 - Faulx et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Quelle influence la population de Faulx exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la localité, 17,88% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 9,3% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (88,26%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 430 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,87%) met en évidence des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en CDD (6,65%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Faulx mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,57% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - À Faulx, quelle participation aux précédentes européennes ? Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le taux de participation aux européennes représentait 50%. Afin de comprendre le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents scrutins européens. A l'occasion des précédentes élections européennes, 46,02% des personnes habilitées à voter à Faulx avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 45,24% en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Faulx Ce 9 juin, lors des européennes à Faulx, qu'en sera-t-il de l'abstention ? L'inflation combinée avec les préoccupations engendrées par la guerre au Moyen-Orient, sont notamment susceptibles de ramener les électeurs de Faulx dans les bureaux de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 24,82% dans la ville. Le taux d'abstention était de 24,19% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.