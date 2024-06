En direct

19:26 - À Ferques, quel candidat vont élire les supporters de la Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très flou le vote de gauche aujourd'hui. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 20,32% des voix dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 4,37% à Ferques, contre 12,23% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quel verdict pour la liste RN à Ferques ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera le grand sujet pour cette élection du Parlement européen, à l'échelle locale, comme au niveau national. Si au niveau national, les instituts de sondage chiffrent une évolution moyenne du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 49% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a en fait enregistré que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Ferques Dernières élections en date, les législatives avaient donné lieu à un bon score pour le RN à Ferques. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la ville avec 33,45% au premier round avant un formidable 56,68% au 2e, lui garantissant d'être au sommet du paysage municipal sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 41,87% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,7% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,92%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 64,55%, devant Emmanuel Macron à 35,45%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Ferques, la liste du RN, avec Jordan Bardella à sa tête, s'était imposée, cumulant 39,74% des votes face à Nathalie Loiseau à 12,23% et Manon Aubry à 9,17%. Dans le détail, 273 électeurs l'avaient choisie dans la localité.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Ferques Comment la population de Ferques peut-elle affecter le résultat des élections européennes ? Avec 45,91% de population active et une densité de population de 202 habitants par km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 14,64% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (16,57%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 580 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (15,74%) met en lumière des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (9,36%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Ferques mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 33,04% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Ferques ? Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le taux d'abstention aux européennes représentait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014. Au cours des précédentes élections, les 1 772 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Pendant les dernières élections européennes, le taux d'abstention atteignait 47,69% dans la commune de Ferques, à comparer avec un taux d'abstention de 59,65% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Ferques : la participation au cœur des préoccupations À Ferques, le niveau d'abstention constituera incontestablement un critère fort des élections européennes 2024. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 40,08% au premier tour et seulement 38,29% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Ferques ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 74,08% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 75,03% au second tour, soit 1 079 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.