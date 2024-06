Résultat des européennes à Feugarolles : l'élection 2024 en direct

A l'échelle locale, le résultat du RN lors des européennes sera très analysé. En mettant de côté les législatives, la progression du RN se montre déjà solide à Feugarolles entre Jordan Bardella en 2019 (25,82%) et Marine Le Pen en 2022 (31,62% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Avantage RN à Feugarolles ?

Analyser l'expérience la plus récente dans les urnes est d'une logique implacable au moment d'une autre élection. Les élections les plus proches, les législatives, avaient abouti à un bon démarrage pour le Rassemblement national à Feugarolles. Ce dernier s'était élevé en tête dans la commune avec 33,84% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 57,54% au second. Le RN passait devant les prétendants Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 26,59% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (22,36%) au premier tour puis encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) (42,46%) au second sur la circonscription de la zone. Le RN a même récolté un meilleur pointage aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République quelques mois plus tôt. La candidate avait engrangé 31,62% au 1er tour et 57,05% au second dans la ville.