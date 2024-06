En direct

19:10 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Foix ? L'autre incertitude qui entoure ces élections européennes 2024 est celle du poids de la gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Foix, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 37,08% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait obtenu 12,1% à Foix, contre 19,15% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Foix : les 19,15% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,06% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,46% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le Rassemblement national à Foix, un favori aux européennes ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera observé au prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Foix semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans la ville.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Foix ? Avec 17,93%, c'est un trop petit score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Foix au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 31,33% et 21,06% des bulletins exprimés. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 63,03% contre 36,97% pour Le Pen au second tour dans la localité. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 13,45%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV cumuleront 37,08% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Foix lors des dernières élections des députés européens, avec 19,15% des votes. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 18,02% dans la cité. Yannick Jadot terminait troisième, avec 16,53%.

11:45 - Les données démographiques de Foix révèlent les tendances électorales La démographie et le contexte socio-économique de Foix contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,09% et une densité de population de 502 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles détenant au moins une automobile (62,86%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 3 600 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 13,49% et d'une population étrangère de 9,49% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Foix mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,45% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Foix : analyse du taux de participation aux précédentes européennes Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% le midi et déjà 43% à 17h. Au cours des dernières années, les 9 794 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, lors des européennes, 44,44% des personnes en âge de participer à une élection à Foix avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 53,51% il y a 10 ans.

09:30 - Participation à Foix : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Foix, l'un des facteurs clés du scrutin européen sera indiscutablement le niveau d'abstention. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 6 646 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 71,96% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 77,49% au premier tour, soit 5 150 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,73% au premier tour et seulement 50,55% au deuxième tour. Les habitants des petites communes se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ?