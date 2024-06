En plus du résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver à quasi-égalité ce soir, selon les études sondagières. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait obtenu 20,77% à Forges-les-Eaux, contre 2,41% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé malgré son excellent score lors des législatives, en 2022. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement à Forges-les-Eaux, le binôme Nupes avait en effet obtenu 24,48% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - La liste Bardella favorite à Forges-les-Eaux pour les européennes ?

Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera l'observation majeure pour cette élection 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. On note que Forges-les-Eaux compte parmi les rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 32,53% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 32,01% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.