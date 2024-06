En direct

19:35 - Les supporters de la coalition de gauche en question Outre le score du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver au coude-à-coude ce soir, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 21,95% à Fouquières-lès-Béthune, contre 4,07% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Fouquières-lès-Béthune, le binôme Nupes avait en effet glané 15,32% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (3,05% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (12,6% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,85% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Fouquières-lès-Béthune Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. À Fouquières-lès-Béthune, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 27,64% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 27,33% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce qu'annoncent les sondages récents au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les enseignements de 2022 Fouquières-lès-Béthune avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 27,33%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 34,53% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 41,05% contre 58,95%. Le RN n'a pas plus convaincu à Fouquières-lès-Béthune quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 23,83% au premier tour, contre 30,85% pour le binôme LREM. Il en ira de même au second tour, qui verra encore le binôme La République en Marche l'emporter.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 à Fouquières-lès-Béthune Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? 27,64% des suffrages étaient tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 21,95% et Yannick Jadot à 12,6%. Le mouvement eurosceptique avait dominé le scrutin avec 136 électeurs de Fouquières-lès-Béthune.

11:45 - Démographie et politique à Fouquières-lès-Béthune, un lien étroit Quel portrait faire de Fouquières-lès-Béthune, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 491 logements pour 1 115 habitants, la densité de la commune est de 441 habitants/km². Ses 59 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 314 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 28 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 34,25 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 24,74% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, près de 48,09% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 492,24 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Fouquières-lès-Béthune incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes à Fouquières-lès-Béthune Au fil des dernières années, les 1 135 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 37,29% des électeurs de Fouquières-lès-Béthune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 49,71% lors des élections européennes de 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Les européennes sont lancées à Fouquières-lès-Béthune : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Fouquières-lès-Béthune ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 82,23% au sein de la commune, à comparer avec un taux de participation de 82,87% au second tour, ce qui représentait 692 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. La baisse du pouvoir d'achat serait par exemple capable de pousser les habitants de Fouquières-lès-Béthune à s'intéresser plus fortement de l'élection.