Résultat des européennes à Four : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Four, qui va profiter des électeurs de la Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 22,99% des voix dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 7,01% à Four, contre 21,02% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Pour le RN, les intentions de vote de Jordan Bardella convoités à Four Si en France entière, les enquêtes d'opinion dessinent une évolution du RN à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella à près de 30% dans la commune), on note pourtant que celui-ci n'a visiblement grappillé que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les derniers chiffres à Four L'élection suprême avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 à Four. La leader de l'ancien Front national engrangeait 27,61% au 1er tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,28% et 15,41% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,53% contre 51,47%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 24,42% des voix sur place, contre 24,42% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (53,17%).

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Regarder en arrière semble encore une fois évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Four, à 24,81%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 21,02% et Yannick Jadot à 17,61%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Four : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Four, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 730 logements pour 1 656 habitants, la densité de la ville est de 121 habitants par km². Avec 107 entreprises, Four se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (90,82 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,09% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 49,69% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 298,01 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Four, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Etude de la participation lors des dernières européennes à Four Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des précédentes consultations démocratiques ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 547 inscrits sur les listes électorales à Four, 45,19% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 51,23% lors du scrutin de 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Four : la participation en question Le taux d'abstention constituera indiscutablement l'un des facteurs clés des européennes à Four. Le conflit militaire russo-ukrainien pourrait potentiellement renforcer l'engagement civique des électeurs de Four . En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 83,41% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 84,14% au premier tour, c'est-à-dire 923 personnes. En proportion, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,63% au premier tour et seulement 48,17% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Four cette année ?