Résultat des européennes à Fourques-sur-Garonne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Fourques-sur-Garonne, quels reports de voix à gauche ce soir ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Fourques-sur-Garonne, le binôme Nupes avait en effet glané 26,13% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 8,49% à Fourques-sur-Garonne, contre 21,51% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Fourques-sur-Garonne pour le RN de Jordan Bardella ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera très observé à l'échelle locale pour cette élection européenne 2024. Si on associe le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Fourques-sur-Garonne. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi l'amener à plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Fourques-sur-Garonne plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Se retourner sur le verdict des urnes le plus récent fait figure d'évidence au moment d'une autre élection. Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient offert un bon démarrage pour le RN à Fourques-sur-Garonne. Le parti avait obtenu une place en tête dans la localité avec 32,33% au premier round avant un formidable 43,13% au 2e (Fourques-sur-Garonne n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même réalisé un meilleur chiffre aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle précédente. Celle-ci avait rassemblé 28,01% au 1er tour et 52,23% au second dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 21,34% et 14,66% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (47,77%) au deuxième.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Fourques-sur-Garonne Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore sembler pertinent au moment du scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur les détails, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, l'avait emporté aux européennes à l'époque. Ladite liste avait attiré 26,79% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 21,51% et Yannick Jadot à 10,94%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Fourques-sur-Garonne Quel portrait faire de Fourques-sur-Garonne, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 322 habitants répartis dans 655 logements, ce village présente une densité de 92 habitants par km². Avec 92 entreprises, Fourques-sur-Garonne permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 15,98 % des résidents sont des enfants, et 30,46 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,91% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 32,89% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 438,43 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Fourques-sur-Garonne incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - Fourques-sur-Garonne : quel était le niveau d'abstention aux précédentes européennes ? Au fil des dernières années, les 1 348 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, 44,73% des personnes en âge de voter à Fourques-sur-Garonne avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 46,47% pour les européennes de 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Fourques-sur-Garonne Le niveau d'abstention sera à n'en pas douter l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen 2024 à Fourques-sur-Garonne. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,94% au premier tour et seulement 60,35% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 81,26% des électeurs habilités dans la localité avaient participé au vote, contre une participation de 81,26% au premier tour, ce qui représentait 785 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.