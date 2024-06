Résultat des européennes à Freistroff : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Freistroff à la loupe à gauche Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. A l'issue du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 17,65% des suffrages dans la localité. Un score à comparer avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 4,21% à Freistroff, contre 11,84% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du Parti communiste.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Freistroff ? À Freistroff, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 45,53% au terme du vote européen et Marine Le Pen 41,2% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce qu'annoncent les sondages récents au niveau de la France, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Freistroff ? Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un bon résultat pour le Rassemblement national à Freistroff. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la commune avec 35,62% au 1er round avant un formidable 62,28% au 2e, le plaçant en tête à l'échelon local (Freistroff n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 41,2% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,8% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,5%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 63,01%, devant Emmanuel Macron à 36,99%.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Freistroff il y a cinq ans ? Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble toujours logique au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Freistroff, à 45,53%, soit 173 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 11,84% et Yannick Jadot à 9,47%.

11:45 - Freistroff aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant le bureau de vote de Freistroff, les citoyens se regroupent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 1 020 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Ses 50 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 316 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (16,85 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 41,28% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 42,09% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 397,23 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour résumer, à Freistroff, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières élections européennes à Freistroff : ce qu'il faut savoir Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. L'analyse des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité. En 2019, pendant les élections européennes, parmi les 438 inscrits sur les listes électorales à Freistroff, 48,23% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 64,07% en 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Freistroff L'une des clés des élections européennes sera immanquablement la participation à Freistroff. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 73% dans la commune, contre une participation de 74,85% au deuxième tour, soit 619 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur les tarifs du quotidien pourraient potentiellement de faire augmenter le taux de participation à Freistroff.