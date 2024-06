Résultat des européennes à Fréjairolles : l'élection 2024 en direct

Regarder dans le rétro pour voir le plus récent verdict des urnes livre des indicateurs intéressants au moment de l'élection suivante. Même si cette analyse ne peut anticiper avec fiabilité le résultat…Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné un très gros score pour le RN à Fréjairolles. Ce dernier s'était hissé en tête dans la ville avec 23,58% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 52,02% au 2e (Fréjairolles ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 26,04% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,52% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,62%. Avec 45,67% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,33%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Fréjairolles : ce qu'il faut savoir

Quelle influence la population de Fréjairolles exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans le bourg, 15,89% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 26,31% ont plus de 60 ans. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (92,5%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 650 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (11,49%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Fréjairolles mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,34% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.