En direct

19:21 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de la Nupes à Fruges ? L'autre source de doute qui enveloppe ces européennes sera celle du vote de gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Lors du premier tour des élections des députés à Fruges, le binôme Nupes avait en effet obtenu 32,53% des votes dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 9,74% à Fruges, contre 15,84% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce soir...

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national lors des européennes à Fruges ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections européennes 2024 sera très observé. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Fruges. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour anticiper 45% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Fruges C'est sans doute l'élection du président de la République qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. La communauté électorale de Fruges avait servi un net avantage à Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle de 2022 puisque la figure du parti d'extrême droite terminait avec 38,06% au premier round. Elle elle finissait aussi première au second tour avec 58,51%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 26,37% des votes sur place, contre 32,53% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 56,15%, contre 43,85% pour le binôme LREM.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national emmenée par Jordan Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque à Fruges, avec 35,84% des votes exprimés, soit 276 voix dans la ville, devant celle de Nathalie Loiseau avec 15,84% qui avait elle-même devancé la liste Raphaël Glucksmann avec 9,74%.

11:45 - Fruges : démographie, élections et stratégies politiques Comment la population de Fruges peut-elle influencer le résultat des européennes ? Avec 34% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 19,17%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (47,9%) souligne l'importance des thématiques de logement et d'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 17 569 euros/an peut être symptomatique de la précarité économique de certains foyers. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (21,46%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (4,34%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Fruges mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,55% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Fruges : un regard approfondi Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h. Au cours des dernières années, les 2 571 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, 850 inscrits sur les listes électorales de Fruges avaient pris part au vote (soit 59,36%). Le taux de participation était de 49,69% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Fruges À Fruges, l'une des clés de ce scrutin européen sera l'abstention. Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,23% des électeurs de la commune. La participation était de 78,52% au second tour, ce qui représentait 1 170 personnes. En comparaison, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 51,71% au premier tour. Au second tour, 49,5% des votants se sont déplacés. La situation géopolitique actuelle et son impact sur les prix du quotidien sont de nature à ramener les habitants de Fruges dans les isoloirs.