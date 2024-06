En direct

19:06 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Gap ? Une autre question qui entoure ces européennes 2024 sera celle du vote de gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La réserve de voix apparaît comme importante à Gap. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Gap, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,06% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 6,37% à Gap, contre 23,92% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Gap ? On note que Gap fait partie des quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 21,75% lors du vote européen et Marine Le Pen 21,47% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Gap ? Avec 21,47%, c'est un trop petit résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à Gap au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe du RN était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 26,15% et 21,52% des voix. Le second round de scrutin ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron terminant à 58,89% contre 41,11% pour Le Pen. Avec 18,15%, le RN sera distancé par la suite par les 28,06% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Gap optera d'ailleurs pour un binôme LREM au second tour, finalement vainqueur localement avec 53,03%.

12:45 - Que retenir des européennes à Gap il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? La liste de Jordan Bardella n'était que deuxième lors des élections européennes à l'époque. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait remporté l'élection avec 23,92%, contre 21,75% pour le RN.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Gap La composition démographique et le contexte socio-économique de Gap déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 12,1% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec 42,99% de population active et une densité de population de 369 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (74,37%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 14 016 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (18,07%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (2,71%) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Gap mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,56% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Gap ? Comment ont voté les habitants de cette agglomération lors des précédentes consultations politiques ? Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, 50,56% des personnes habilitées à participer à une élection à Gap s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 42,08% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Election à Gap : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Gap, le taux de participation constituera l'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen. La flambée des prix qui plombe le budget des familles serait par exemple capable d'impacter les décisions que prendront les citoyens de Gap (05000). Au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 26,72% au niveau de la ville, contre une abstention de 27,81% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,74% au premier tour. Au deuxième tour, 53,2% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Gap ?