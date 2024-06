Résultat des européennes à Gardouch : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - Les électeurs de la Nupes convoités Après le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 19,68% à Gardouch, contre 10,37% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés à Gardouch, le binôme Nupes avait en effet accumulé 37,32% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,54% pour Yannick Jadot, 2,89% pour Fabien Roussel et 3,93% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Le Rassemblement national à Gardouch, un favori aux européennes ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Les sondages dessinent une liste RN à environ 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des dernières élections européennes. Théoriquement, cette tendance devrait l'approcher de 31% à Gardouch, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Gardouch Les électeurs de Gardouch avaient voté pour Marine Le Pen à 22,06% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la cheffe de file du Rassemblement national avec 25,75% et 22,86% des votes. Le deuxième tour la laissera en retrait, Emmanuel Macron finissant à 62,42% contre 37,58% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 15,22%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale rassembleront 37,32% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Nupes vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? 21,09% des voix s'étaient tournées vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 19,68% et Yannick Jadot à 14,41%. Le RN s'était arrogé le scrutin avec pas moins de 120 électeurs de Gardouch.

11:45 - Gardouch : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Gardouch, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 24,07% de cadres supérieurs pour 1 336 habitants, cette localité possède une certaine vigueur économique. L'existence de 97 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 18,83 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 7,47 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, dont 29,6% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 43,04% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 546,50 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Gardouch, les spécificités locales se joignent aux objectifs européens.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Gardouch Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des précédentes élections. Pendant les européennes de 2019, 39,5% des inscrits sur les listes électorales de Gardouch (Haute-Garonne) avaient boudé les urnes. L'abstention était de 47,89% en 2014. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Gardouch L'abstention sera indéniablement l'une des clés des élections européennes 2024 à Gardouch. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 54,43% au premier tour et seulement 55,04% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Gardouch ? Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, 80,08% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection. La participation était de 83,25% au premier tour, ce qui représentait 885 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.