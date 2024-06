Les résultats de ce soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait dominé les européennes il y a cinq ans. Le mouvement attirait 34,21% des voix, soit 353 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 19,48% et François-Xavier Bellamy à 9,98%.

11:45 - Gémozac : démographie, élections et stratégies politiques

Dans les rues de Gémozac, le scrutin est en cours. Avec une population de 2 989 habitants répartis dans 1 613 logements, cette ville présente une densité de 88 habitants par km². Ses 229 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 861 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 27 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 36,77 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 31,3% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,21%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 564 euros/an. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Gémozac écrit une nouvelle page de l'histoire européenne.