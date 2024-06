Résultat des européennes à Gerbéviller : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va dominer l'autre lors des européennes à Gerbéviller ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 5% à Gerbéviller, contre 16,48% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Lors du premier tour des élections des députés à Gerbéviller, le binôme Nupes avait en effet enregistré 12,76% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué.

17:08 - Sur qui vont se transférer les voix de droite à Gerbéviller ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera le grand sujet localement pour cette élection du Parlement européen 2024. Jordan Bardella pourrait s'afficher à 50% à Gerbéviller si la dynamique décrite par les sondeurs au niveau de la France se confirme localement. Le candidat est en effet crédité d'environ 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'extrapolation est accrobatique, mais logique compte tenu de la progression du RN en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, rien qu'entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

15:02 - Les votants de Gerbéviller plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle L'élection du président de la République s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle glanait 40,08% au premier round contre 23,73% pour Emmanuel Macron et 12,2% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Nouvelle déflagration au deuxième tour contre Emmanuel Macron avec 60,44% contre 39,56%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 27,41% des votes sur place, contre 44,56% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (65,21%).

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières européennes à Gerbéviller Qui avait gagné les européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble encore une fois une évidence au moment du scrutin de ce dimanche. C'est la liste RN poussée par Jordan Bardella qui l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans à Gerbéviller, avec 35% des votes exprimés (189 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 16,48% et la liste François-Xavier Bellamy avec 9,07%.

11:45 - Gerbéviller : élections européennes et dynamiques démographiques Dans la commune de Gerbéviller, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 14,19%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (69,7%) met en avant le poids des questions d'habitat et d'urbanisation. Le taux de familles possédant au moins une voiture (75,96%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 483 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,67%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,67%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Gerbéviller mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,58% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des européennes à Gerbéviller Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Gerbéviller, 69,69% des électeurs avaient voté. Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 1 343 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, pendant les élections européennes, parmi les 561 personnes en âge de voter à Gerbéviller, 57,24% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 49,01% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Gerbéviller ? À Gerbéviller, l'une des grandes inconnues des européennes sera la participation. Au premier tour de la présidentielle, parmi les 981 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 21,81% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 21,81% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,26% au premier tour. Au second tour, 53,5% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. La guerre au Moyen-Orient et ses conséquences en matière économique et énergétique seraient notamment en mesure d'avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Gerbéviller.