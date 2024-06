Résultat des européennes à Germond-Rouvre : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections européennes à Germond-Rouvre : un éclairage démographique

La démographie et le profil socio-économique de Germond-Rouvre contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec un taux de chômage de 5,04% et une densité de population de 65 hab/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles possédant au moins une voiture (88,59%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 478 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,01%) révèle des besoins de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,53%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Germond-Rouvre mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,52% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.