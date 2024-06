Résultat des européennes à Gertwiller : l'élection 2024 en direct

En direct

17:21 - Les inscrits de Gertwiller plutôt pour Le Pen en 2022 Marine Le Pen avait marqué beaucoup de points à Gertwiller au cours de la présidentielle 2022 avec pas moins de 27,83% des électeurs au premier round. Au deuxième tour de l'élection, c'est encore elle qui passait devant avec 50,47%, devant Emmanuel Macron à 49,53%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grattant 24,82% des votes sur place, contre 25,54% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (50,27%).

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Gertwiller en 2019 ? Regarder en arrière peut encore sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait remporté les élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite avait glané 26,91% des voix, face à Nathalie Loiseau à 21,08% et Yannick Jadot à 18,83%.

11:45 - Démographie et politique à Gertwiller, un lien étroit Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Gertwiller comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 601 logements pour 1 273 habitants, la densité de la ville est de 259 habitants/km². Ses 81 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (12,48 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,04% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 38,72% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 198,17 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Finalement, à Gertwiller, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des élections européennes à Gertwiller Au fil des scrutins européens précédents, les 1 286 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 51,54% dans la commune de Gertwiller. Le taux de participation était de 42,05% pour le scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes représentait 50,12%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Gertwiller Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Gertwiller ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,98% au premier tour et seulement 43,4% au second tour. Quelle sera la participation à Gertwiller pour les européennes ? Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, 75,45% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 75,03% au second tour, c'est-à-dire 703 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.