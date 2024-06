En direct

19:09 - Quels pourraient être les reports du vote Nupes à Gerzat ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était élevé à 7,26% à Gerzat, contre 17,52% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Gerzat, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,94% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le RN favori pour les européennes à Gerzat ? Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point à Gerzat. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour prédire 35% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les chiffres de 2022 à analyser pour le scrutin de 2024 Marine Le Pen avait frappé très fort à Gerzat lors de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 26,83% des électeurs dès le 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,82% contre 53,18%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 23,81% des suffrages sur place, contre 26,94% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 50,70%.

12:45 - 25,52% pour Jordan Bardella en 2019 à Gerzat Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. 25,52% des votes s'étaient tournés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 17,52% et Yannick Jadot à 10,11%. Le mouvement eurosceptique rassemblait ainsi pas moins de 823 habitants de Gerzat passés par les isoloirs.

11:45 - Gerzat : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Gerzat, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 640 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,38%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (18,04%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 3 036 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,83% et d'une population étrangère de 7,65% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Gerzat mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,28% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Gerzat ? Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, au niveau national en 2019, la participation aux élections européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014. Au cours des dernières élections, les 10 355 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, 3 431 personnes en capacité de participer à une élection à Gerzat s'étaient rendues aux urnes (soit 47,67%), contre une participation de 38,65% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Gerzat : la participation en question L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention à Gerzat. La guerre entre l'Ukraine et la Russie est notamment en mesure de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Gerzat. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 29,39% des personnes en âge de voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 27,37% au premier tour. En proportion, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 58,11% au premier tour. Au second tour, 60,9% des électeurs ne se sont pas déplacés.