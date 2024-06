Résultat des européennes à Gestel : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comprendre l'électorat de Gestel : un regard sur la démographie locale

Dans la commune de Gestel, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,52%. Un salaire moyen mensuel net de 2239,35 €/mois souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 172 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,23%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (7,07%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,01% à Gestel, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.