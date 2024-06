Résultat des européennes à Gevrey-Chambertin : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Avantage Rassemblement à Gevrey-Chambertin ? Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné un beau démarrage pour le RN à Gevrey-Chambertin. Le parti était arrivé en tête dans la localité avec 25,17% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket LREM sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 28,2% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,56% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,66%. Avec 47,32% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,68%.

12:45 - À Gevrey-Chambertin, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? 27,24% des suffrages étaient tombés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 19,62% et Yannick Jadot à 13,24%. Le mouvement d'extrême droite réunissait ainsi pas moins de 286 votants de Gevrey-Chambertin.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Gevrey-Chambertin Comment la population de Gevrey-Chambertin peut-elle influencer les résultats des européennes ? Avec 32% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,85%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (81,5%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 045 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,31%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,27%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Gevrey-Chambertin mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,85% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Gevrey-Chambertin : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes ? L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 50,16% au sein de Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or). L'abstention était de 59,15% pour le scrutin de 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une augmentation de l'abstention des électeurs français comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59,4% ? Au niveau de la France entière, le pic d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Gevrey-Chambertin, 67,96% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Gevrey-Chambertin À Gevrey-Chambertin, le niveau de participation constituera incontestablement un facteur déterminant des européennes. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,97% au premier tour. Au deuxième tour, 55,74% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Gevrey-Chambertin pour les élections européennes ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,93% dans la commune, contre un taux d'abstention de 25,25% au second tour. Pour comparer, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.